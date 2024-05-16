Графики отключения если будут, то их постараются ввести краткосрочно.

В Украине летом могут быть введены графики отключения света. Потребителям рекомендуют к ним готовиться.

Об этом в эфире единого телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

"К сожалению, мы не можем гарантировать, что не будет отключений. Скорее всего, потребителям нужно готовиться, что они будут. Однако, мы работаем над тем, чтобы эти отключения были максимально краткосрочными. Продолжаем ремонтировать то, что возможно отремонтировать, для того, чтобы все-таки добавить в систему дополнительные мощности... Надеемся, что нам все-таки будет хватать всех и мощностей, и систем передачи для того, чтобы графики если и будут, чтобы отключения были максимально краткосрочными", — рассказала Светлана Гринчук.

Напомним, что в Украине из-за нехватки энергии в электросистеме лимиты доводят до каждого региона и оператора системы распределения.

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