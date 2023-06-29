В Украине ликвидировали крупнейшее оборонное предприятие страны "Укроборонпром"

По мнению министра Александра Камышина, трансформация крупнейшего оборонного предприятия страны – это "важный шаг".

С четверга, 29 июня, прекращена деятельность государственного концерна " Укроборонпром ". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в своем Telegram.

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"Начинаем изменения крупнейшего оборонного предприятия страны. Важный шаг — трансформация. С сегодняшнего дня приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". Вместе с тем создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность", — говорится в его сообщении.



Следующий шаг, по его словам, это:

перевод штата,

передача имущества,

дальнейшие трансформационные процессы.

формирование Наблюдательного совета в соответствии со стандартами OECD.

Напомним, 28 июня Кабмин назначил нового гендиректора "Укроборонпрома". Им стал Герман Сметанин. Он прошел свой путь в оборонно-промышленном комплексе Украины от инженера до руководителя заводов. Сметанин родом из Харькова. Ему 30 лет.

Накануне, 27 июня 2023 года, президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности генерального директора "Укроборонпрома", возглавлявшего концерн от 3 декабря 2020 года.

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