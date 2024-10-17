В Украине ликвидировали масштабный наркокартель: работал в 20 регионах страны (фото)

В ходе обысков задержали более 60 подозреваемых.

Полиция разоблачила и ликвидировала масштабный наркокартель, работавший на территории Украины. Ежемесячно нарколаборатории картеля производили около тонны амфетамина и веществ Альфа-PVР.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его данным, произведено более 230 обысков в 20 регионах страны.

"Более 60 задержанных. Ликвидировано 19 нарколабораторий, в которых ежемесячно производили почти тонну амфетамина и Альфа-PVP. Доход злоумышленников достигал более 350 млн грн в месяц. Такой должна быть борьба с незаконным оборотом наркотиков: системной и в первую очередь тех, кто обеспечивает", – говорится в сообщении.

Фото: Игорь Клименко

В каких именно областях работал наркокартель – Клименко не уточнил. Отмечается, что психотропы злоумышленники сбывали через мессенджеры.

Ранее стало известно, что в Киеве задержан мужчина, который на рынке сбывал психотропы.

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