В Украине ликвидировали пять схем для уклонистов: в СБУ рассказали подробности

Они действовали в Виннице, Полтавщине, Львовщине, Днепре и на Закарпатье.

Служба безопасности Украины разоблачила новые "схемы для уклонистов". Среди прочих одну из схем организовал военком. Действовали эти схемы в пяти регионах нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители заблокировали еще пять схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок. Они предлагали военнообязанным избежать призыва на основании поддельных документов или помогали уклоняющимся перейти границу вне пунктов пропуска. Стоимость таких услуг составляла до 10 тысяч долларов.

В частности, в Полтавской области разоблачили главу районного военкомата, который требовал деньги с руководителей предприятий — местных агрокомпаний. По взятке он обещал забронировать от призыва их подчиненных как работников критической инфраструктуры.

Фото: Служба безопасности Украины

В то же время в Виннице правоохранители задержали двух должностных лиц военно-врачебной комиссии, которые продавали клиентам фиктивные справки о "плохом" здоровье. Впоследствии подделку использовали для списания с военного учета и незаконного выезда за пределы Украины.

Еще в конце августа 2023 года был задержан организатор этой преступной схемы. Им оказался чиновник местного лечебно диагностического центра.

А в Днепре задержали адвоката, который за деньги вносил персональные данные уклоняющихся в списки благотворительных фондов. Затем информацию о клиентах подавали в систему "Путь" как водителей международных рейсов, перевозящих гуманитарные грузы.

Кроме того, в Закарпатье разоблачили троих местных жителей, которые переправляли уклонистов в соседнюю страну ЕС. Чтобы вывести потенциальных призывников за пределы Украины, подозреваемые сначала подвозили их в приграничную реку, а затем показывали водный ”маршрут” в зарубежную страну. Гидрокостюмы входили в стоимость "услуг".

А на Львовщине "на горячем" задержаны два дельца, которые предлагали потенциальным призывникам скрыто выехать за пределы нашего государства как водители волонтерской организации.

Напомним, что в Раде назвали фейком заявление нардепа о запрете детям уклонистов поступать в вузы.

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