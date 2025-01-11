В Украине ликвидировано более 50 схем незаконной переправки мужчин через границу

Более 600 обысков провела Нацполиция, разоблачив схемы нелегальной переправки мужчин за границу.

Национальная полиция Украины провела масштабную спецоперацию, в результате которой было проведено более 600 обысков и объявлено более 60 подозрений организаторам и участникам схем незаконной переправки лиц через государственную границу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

За сутки правоохранители разоблачили почти полсотни схем в 22 регионах страны. Среди способов, которые использовали злоумышленники, были:

переправка лиц вне пунктов пропуска,

подделка медицинских документов,

фиктивные внесения в систему "Путь" для получения разрешения на выезд,

другие противоправные схемы.

Ключевые фигуранты

К организации сделок причастны руководители больниц разного уровня, должностные лица территориальных центров комплектования (военнокоматов), медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и военно-врачебных комиссий (ВЛК). Кроме того, привлекались гражданские лица, находившие потенциальных "клиентов" через знакомых и закрытые телеграмм-каналы.

Один из организаторов незаконной переправки/Фото: Национальная полиция Украины

Цены на "услуги"

Мужчины призывного возраста, стремившиеся избежать мобилизации, платили за такие «услуги» от 5 до 22 тысяч долларов. Вырученные средства фигуранты легализовали из-за покупки автомобилей, недвижимости и даже выводили в оффшоры.

Первый этап спецоперации завершен. Досудебное расследование продолжается, а полиция работает над установлением других лиц, которые могли быть замешаны в организации схем незаконного пересечения государственной границы Украины во время войны.

Напомним, Нацполиция обезвредила очередную схему избегания мобилизации, которую придумал 46-летний житель Харьковской области.

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