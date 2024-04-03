В Украине ликвидируют Комиссию по игорному бизнесу – нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк анонсировал ликвидацию Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ).

Об этом он написал в Telegram.

"Завтра соберется наш Комитет и проголосует законопроект о ликвидации КРАИЛ", — говорится в сообщении.

По его словам, после этого функционал передадут в управление Министерства цифровой трансформации.

"Это будет сделано на основе двух законов: правительственного и моего. То есть будет вариант доработан 9256-д. Также туда войдут нормы по усилению наказания за незаконную рекламу (напомню и так в законе уже есть ограничения, просто их никто не боится нарушать), систему онлайн-мониторинга и др. Сейчас будет интересно наблюдать, как включатся отдельные депутаты в противодействие…", — добавил нардеп.

Накануне Владимир Зеленский поручил собрать аналитические данные по распространению и влиянию игровых онлайн-платформ на украинское общество.

Напомним, Зеленский прокомментировал санкции против игорного бизнеса – схемы на десятки миллиардов гривен.

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