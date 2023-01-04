В Украине масштабная ботоферма распространяла пропаганду РФ благодаря шведским "симкам": СМИ узнали детали (видео)

Во время своих рейдов полиция обнаружила всего 13 фабрик троллей.

В Украине было обнаружено более 100 тысяч SIM-карт, которые использовались россиянами для создания фальшивых аккаунтов в социальных сетях и распространения кремлевской пропаганды. Фабрика троллей РФ использовала телефонные SIM-карты Швеции.

Об этом сообщают шведские СМИ.

Согласно заявлению украинской полиции, цитируемой шведским телевидением SVT, в декабре было разоблачено 13 фабрик троллей, из которых 100 тысяч были изъяты. SIM-карты позволили зарегистрировать 1,5 млн фальшивых аккаунтов в социальных сетях, почтовых сервисах и мессенджерах.

Боты распространяли пророссийскую пропаганду, дезинформацию, поддерживая российское полномасштабное нападение на Украину, оккупацию отдельных украинских территорий, дискредитировали защитников Украины или представителей органов власти.

"Боты использовались для распространения пророссийской пропаганды", – говорится в заявлении.

Кроме SIM-карт, во время рейдов также было обнаружено большое количество мобильных телефонов. По данным полиции, по делу проходит 31 подозреваемый, проживавший в разных уголках Украины.

По данным шведского SVT, после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года одна из подозреваемых телефонных компаний Швеции ввела бесплатные звонки в Украину и из Украины, чтобы помочь беженцам войны оставаться на связи со своими близкими. До 1 августа 2022 года приобрести (или чаще всего получить бесплатно) SIM-карты в Швеции можно было анонимно, без регистрации своих данных.

Представитель компании в комментарии СМИ выразил сожаление по поводу использования их карт для распространения российской пропаганды. Он заверил, что к этому вопросу серьезно относится его компания.

"Если это было использовано для чего-то, что можно считать преступной деятельностью, мы, естественно, воспринимаем это очень серьезно", — говорит менеджер по коммуникациям омпании Фредрик Холлстон.

По словам Эрика Нильссона, исследователя информационных войн и стратегических коммуникаций в FOI, многие платформы требуют номер телефона для регистрации аккаунта. К примеру, Telegram.

"Это классическая пропагандистская вещь — поляризовать, сеять раскол или пускать дымовые и туманные занавеси, которые приносят пользу России разными способами", — говорит Нильссон.

Напомним, в Украине массово блокируют пророссийские Youtube-каналы и выявляют вражеских агитаторов в Сети.

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