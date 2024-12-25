В Украине масштабная тревога из-за ракетной опасности

Сообщается о пусках ракет с Черного моря и территории РФ.

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, связанная с угрозой пусков ракет "Калибр" и Х101 с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Зафиксированы пуски крылатых ракет типа "Калибр" с Черного моря!" – говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет Х101 с боров Ту-95мс.

Напомним, ранее сообщалось, что в России взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95.

Кроме того, мы ранее информировали, что после обстрела в Херсоне произошли перебои со светом и водой.

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