В Украине масштабная тревога из-за угрозы БпЛА

Карта тревог / © alerts.in.ua

Реклама

В ряде областей Украины в ночь на 29 марта раздается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Вражеские дроны фиксируются преимущественно в северных, восточных и западных областях.

Реклама

БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

БПЛА на севере и юге Сумщины, курс западный.

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный.

БПЛА на западе Днепропетровщины, курс северо-восточный.

БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Южное/Черноморское.

БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

БПЛА на севере и юге Хмельнитчины, курс западный.

Кроме того, ночью воздушные силы объявляли баллистическую угрозу для северных и западных областей.

Ранее сообщалось, что вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».

Мы ранее информировали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киевскую область. В Броварском районе зафиксировано разрушение частного сектора и ранение гражданского жителя.