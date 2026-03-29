В Украине масштабная тревога из-за угрозы БпЛА

Также тревога объявлялась из-за баллистической угрозы.

Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

В ряде областей Украины в ночь на 29 марта раздается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Вражеские дроны фиксируются преимущественно в северных, восточных и западных областях.

  • БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.

  • БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.

  • БПЛА на севере и юге Сумщины, курс западный.

  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный.

  • БПЛА на западе Днепропетровщины, курс северо-восточный.

  • БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Южное/Черноморское.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

  • БПЛА на севере и юге Хмельнитчины, курс западный.

Кроме того, ночью воздушные силы объявляли баллистическую угрозу для северных и западных областей.

Ранее сообщалось, что вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».

Мы ранее информировали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киевскую область. В Броварском районе зафиксировано разрушение частного сектора и ранение гражданского жителя.

