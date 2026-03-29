В Украине масштабная тревога из-за угрозы БпЛА
Также тревога объявлялась из-за баллистической угрозы.
В ряде областей Украины в ночь на 29 марта раздается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Вражеские дроны фиксируются преимущественно в северных, восточных и западных областях.
БпЛА на юге Черниговской области, курсом на Киевщину.
БПЛА на севере Черниговщины, курс западный.
БПЛА на севере и юге Сумщины, курс западный.
БПЛА на севере Днепропетровщины, курс западный.
БПЛА на западе Днепропетровщины, курс северо-восточный.
БпЛА по акватории Черного моря, курсом на Южное/Черноморское.
БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.
БПЛА на севере и юге Хмельнитчины, курс западный.
Кроме того, ночью воздушные силы объявляли баллистическую угрозу для северных и западных областей.
Ранее сообщалось, что вечером, 28 марта, Воскресенская община Николаевской области оказалась под атакой дронов типа «Шахед».
Мы ранее информировали, что враг совершил очередную атаку беспилотниками на Киевскую область. В Броварском районе зафиксировано разрушение частного сектора и ранение гражданского жителя.