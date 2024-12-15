В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Жителям северных, восточных и центральных областей советуют находиться в укрытиях.

В воскресенье, 15 декабря, на значительной части Украины и в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в воздушных силах Украины.

Карта тревог Украины предупреждает об опасности жителей Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей. Также сирены тревоги прозвучали в Киеве.

Жителям этих регионов советуют находиться в укрытиях.

Напомним, в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

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