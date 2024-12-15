В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Жителям северных, восточных и центральных областей советуют находиться в укрытиях.
В воскресенье, 15 декабря, на значительной части Украины и в столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в воздушных силах Украины.
Карта тревог Украины предупреждает об опасности жителей Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областей. Также сирены тревоги прозвучали в Киеве.
Жителям этих регионов советуют находиться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 15 декабря была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.
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