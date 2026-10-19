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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики: куда летит

В ночь на 19 октября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока, в частности Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Киева.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © из соцсетей

В ночь на 19 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы применения баллистического вооружения со стороны России .

Об опасности сообщили Воздушные силы ВСУ .

Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Впоследствии появилось сообщение о движущейся в направлении Киева баллистической ракете.

Воздушная тревога была объявлена в столице и многих регионах Украины, в частности в центральных, северных и восточных областях.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, что ранее в Киеве выросло количество пострадавших от атаки РФ: погибла 21-летняя девушка

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