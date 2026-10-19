В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики: куда летит

Воздушная тревога / © из соцсетей

Реклама

В ночь на 19 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы применения баллистического вооружения со стороны России .

Об опасности сообщили Воздушные силы ВСУ .

Реклама

Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Впоследствии появилось сообщение о движущейся в направлении Киева баллистической ракете.

Реклама

Воздушная тревога была объявлена в столице и многих регионах Украины, в частности в центральных, северных и восточных областях.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.

Напомним, что ранее в Киеве выросло количество пострадавших от атаки РФ: погибла 21-летняя девушка

Новости партнеров

Новости партнеров