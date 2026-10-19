- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 985
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине масштабная воздушная тревога из-за угрозы баллистики: куда летит
В ночь на 19 октября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения с востока, в частности Воздушные силы ВСУ предупредили о ракете в направлении Киева.
В ночь на 19 октября в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из - за угрозы применения баллистического вооружения со стороны России .
Об опасности сообщили Воздушные силы ВСУ .
Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Впоследствии появилось сообщение о движущейся в направлении Киева баллистической ракете.
Воздушная тревога была объявлена в столице и многих регионах Украины, в частности в центральных, северных и восточных областях.
Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях отбоя.
Напомним, что ранее в Киеве выросло количество пострадавших от атаки РФ: погибла 21-летняя девушка