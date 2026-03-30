Украина
868
1 мин

В Украине масштабная воздушная тревога: какая угроза

Днем 30 марта в Украине возникла угроза атаки «Кинжалами», поэтому гражданам следует находиться в укрытиях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

В Киеве и остальных областях Украины объявлена воздушная тревога. Причина — взлет истребителя МиГ-31К.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

«ВНИМАНИЕ! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область РФ)», — пишут в ВС.

Как известно, истребитель МиГ-31К является носителем гиперзвуковых ракет типа «Кинжал».

Напомним, в этот же день в Украине уже объявлялась воздушная тревога . Речь шла о той же угрозе — взлете истребителей МиГ-31К и риске удара гиперзвуковыми ракетами типа «Кинжал» со стороны российских войск.

