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В Украине масштабная воздушная тревога: какие области под угрозой

В Украине масштабная воздушная тревога: какие области под угрозой

Воздушная тревога 10 января 2025 / Фото: alerts.in.ua

Зафиксированы пуски российской тактической авиацией КАБов на Запорожье.

Поздно вечером в пятницу, 10 января, в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, появившихся в воздушном пространстве северных, восточных и центральных регионов.

В Воздушных силах сообщили о направлении движения вражеских "Шахедов".

В сообщении говорится, что вражеские беспилотники обнаружены:

  • на Черниговщине – курс на Киевщину;
  • на юге Сумщины – направление на Полтавщину;
  • на Полтавщине – курс западный;
  • на севере Харьковщины – направление на север;
  • на Днепропетровщине – курс на запад;
  • на севере Запорожья – направление на восток.

Кроме того, зафиксированы пуски КАБов российской тактической авиацией на Запорожье.

Напомним, в ночь на 10 января российская оккупационная армия атаковала Украину 72-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 33 дрона.

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