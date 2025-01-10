В Украине масштабная воздушная тревога: какие области под угрозой

Зафиксированы пуски российской тактической авиацией КАБов на Запорожье.
Поздно вечером в пятницу, 10 января, в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, появившихся в воздушном пространстве северных, восточных и центральных регионов.
В Воздушных силах сообщили о направлении движения вражеских "Шахедов".
В сообщении говорится, что вражеские беспилотники обнаружены:
- на Черниговщине – курс на Киевщину;
- на юге Сумщины – направление на Полтавщину;
- на Полтавщине – курс западный;
- на севере Харьковщины – направление на север;
- на Днепропетровщине – курс на запад;
- на севере Запорожья – направление на восток.
Кроме того, зафиксированы пуски КАБов российской тактической авиацией на Запорожье.
Напомним, в ночь на 10 января российская оккупационная армия атаковала Украину 72-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 33 дрона.
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