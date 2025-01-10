В Украине масштабная воздушная тревога: какие области под угрозой

Поздно вечером в пятницу, 10 января, в ряде областей Украины была объявлена масштабная воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников, появившихся в воздушном пространстве северных, восточных и центральных регионов.

В Воздушных силах сообщили о направлении движения вражеских "Шахедов".

В сообщении говорится, что вражеские беспилотники обнаружены:

на Черниговщине – курс на Киевщину;

на юге Сумщины – направление на Полтавщину;

на Полтавщине – курс западный;

на севере Харьковщины – направление на север;

на Днепропетровщине – курс на запад;

на севере Запорожья – направление на восток.

Кроме того, зафиксированы пуски КАБов российской тактической авиацией на Запорожье.

Напомним, в ночь на 10 января российская оккупационная армия атаковала Украину 72-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 33 дрона.

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