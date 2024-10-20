В Украине масштабная воздушная тревога: какие регионы под угрозой удара

В ночь на 20 октября во многих областях Украины включились сирены воздушной тревоги. Об угрозе воздушного удара предупреждают, в частности, жителей столицы.

В Воздушных силах сообщили об угрозе применения ударных БПЛА.

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Жителей этих регионов призвали находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Напомним, вечером 19 октября в результате авиационного удара российской террористической армии по городу Запорожью получили повреждения жилые дома и гражданская инфраструктура.

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