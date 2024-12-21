В Украине масштабная воздушная тревога: каким областям угрожают "Шахеды"

Кроме ударных дронов, зафиксирована скоростная цель, которая движется в направлении Киевской области.

Вечером в субботу, 21 декабря, в ряде областей Украины и в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

О движении "Шахедов" сообщают в Воздушных силах.

Угроза применения врагом ударных БПЛА объявлена для Сумской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областей.

Также новые группы вражеских БПЛА зафиксированы в Сумской области, они двигаются в юго-западном направлении.

Кроме того, зафиксирована скоростная цель на Черниговщине, которая двигается в направлении Киевской области.

Напомним, в одном из населенных пунктов Киевской области пиротехники сняли с дерева остатки вражеского беспилотника-приманки. К счастью, этот БПЛА не имел боевой части и не представлял угрозы жителям.

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