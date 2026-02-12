- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 4624
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине масштабная воздушная тревога: мониторы пишут о пуске «Орешника»
По всей стране раздались сирены из-за вероятных пусков российской ракеты «Орешник».
Днем 12 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», — говорится в сообщении.
Вероятный пуск «Орешника»
Мониторинговые каналы сообщили о том, что тревога связана не со взлетом МиГ, которые являются носителями «Кинжалов». По их данным, россияне осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. В частности, об этом пишет «Николаевский Ванек».
Впоследствии Воздушные силы предупредили, что, вероятно, был осуществлен пуск баллистической средней дальности. Впрочем, запуски не подтвердились. Тревога продолжалась с 12:26 до 12:47.
«Отбой угрозы применения баллистического вооружения», — проинформировали ПС.
Напомним, вчера, 11 февраля, около 14:40 ветряная тревога охватила Украину . На территории РФ был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Воздушные силы предупредили о скоростных целях в направлении западных областей.
Во Львове произошли взрывы. Город атаковали «Кинжалы». Силы ПВО обезвредили две российские ракеты. По данным властей, информации о разрушениях или пострадавших нет.