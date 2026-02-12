В Украине масштабная воздушная тревога: мониторы пишут о пуске «Орешника»

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

Днем 12 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза баллистического вооружения.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

«Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины», — говорится в сообщении.

Вероятный пуск «Орешника»

Мониторинговые каналы сообщили о том, что тревога связана не со взлетом МиГ, которые являются носителями «Кинжалов». По их данным, россияне осуществили пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Орешник» с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. В частности, об этом пишет «Николаевский Ванек».

Впоследствии Воздушные силы предупредили, что, вероятно, был осуществлен пуск баллистической средней дальности. Впрочем, запуски не подтвердились. Тревога продолжалась с 12:26 до 12:47.

«Отбой угрозы применения баллистического вооружения», — проинформировали ПС.

Напомним, вчера, 11 февраля, около 14:40 ветряная тревога охватила Украину . На территории РФ был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К. Воздушные силы предупредили о скоростных целях в направлении западных областей.

Во Львове произошли взрывы. Город атаковали «Кинжалы». Силы ПВО обезвредили две российские ракеты. По данным властей, информации о разрушениях или пострадавших нет.