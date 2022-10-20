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В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие!

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В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие!

Фото: ТСН.ua

Почти по всей Украине объявлена тревога.

В Украине утром 20 октября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" почти все регионы страны, кроме автономной республики Крым.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие!

Сообщается о взлете российских истребителей с территории Беларуси. Есть высокая вероятность запуска ракет.

Напомним, что в течение дня 20 октября важно максимально минимизировать использование электроэнергии во всех регионах Украины. С 7:00 до 23:00 необходимо ограничить использование электроприборов и по возможности не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.

Фото: alerts.in.ua / ©
Фото: alerts.in.ua

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