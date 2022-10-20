В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие!

Почти по всей Украине объявлена тревога.
В Украине утром 20 октября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснели" почти все регионы страны, кроме автономной республики Крым.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие!
Сообщается о взлете российских истребителей с территории Беларуси. Есть высокая вероятность запуска ракет.
Напомним, что в течение дня 20 октября важно максимально минимизировать использование электроэнергии во всех регионах Украины. С 7:00 до 23:00 необходимо ограничить использование электроприборов и по возможности не включать свет. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям.
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