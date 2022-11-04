В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В Украине вечером 4 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснело" большинство областей, кроме западных и автономной республики Крым.

Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.

Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие!

Напомним, украинцев призвали готовиться к перебоям тепло- и водоснабжением зимой. Желательно, чтобы в каждом помещении был ответственный человек, знающий схему внутридомовых сетей, на экстренные ситуации.

Фото: alerts.in.ua

Ни одно поезд не было отменено во время массовых ракетных атак! – Александр Перцовский

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