В Украине – масштабная воздушная тревога: направляйтесь в укрытие

В большинстве областей Украины объявлена тревога.
В Украине вечером 4 ноября объявили масштабную воздушную тревогу. "Покраснело" большинство областей, кроме западных и автономной республики Крым.
Об этом свидетельствуют данные на карте alerts.in.ua.
Не пренебрегайте собственной безопасностью – направляйтесь в укрытие!
Напомним, украинцев призвали готовиться к перебоям тепло- и водоснабжением зимой. Желательно, чтобы в каждом помещении был ответственный человек, знающий схему внутридомовых сетей, на экстренные ситуации.
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