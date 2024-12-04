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В Украине масштабная воздушная тревога: "покраснело" полстраны

В Украине масштабная воздушная тревога: "покраснело" полстраны

Воздушная тревога 4 декабря / Фото: alerts.in.ua

Есть угроза применения враждебной баллистики для восточных, центральных и южных областей с юго-востока.

Поздним вечером в среду, 4 декабря, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. По состоянию на 23:00 на карте воздушных тревог "покраснела" половина территории страны.

Как сообщили в Воздушных силах, существует угроза применения баллистического вооружения для восточных, центральных и южных областей с юго-востока.

Кроме того, наблюдается активность тактической вражеской авиации на северо-восточном направлении.

"Сохраняется угроза применения авиационных средств поражения", — предупредили в Воздушных силах.

Сообщается также о движении скоростной цели на Кривой Рог и повторных пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумскую область.

Напомним, российские захватчики 3 декабря нанесли ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской громады Сумщины.

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