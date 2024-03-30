В Украине масштабная воздушная угроза: какие регионы под угрозой

Атака российских террористов снова направлена на энергетические объекты, в частности, в Одесской области.

Поздно вечером в субботу, 30 марта, во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сирены не извещают об угрозе только на западе страны и северо-востоке.

Воздушные силы сообщают о группе "Шахедов" из Черного моря в направлении Одесской области и предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма.

Кроме того, "Шахеды" двигаются вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельнитчины.

Воздушная тревога 30 марта / Фото: alerts.in.ua

Мониторинговые каналы сообщают, что атака российских террористов снова направлена на энергетические объекты, в частности в Одесской области.

Напомним, Россия пытается максимально атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожили 84 дрона и ракеты.

Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

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