В Украине масштабно пересматривают бронирование: кто и почему может потерять статус с 1 сентября

Бронирование. / © ТСН.ua

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В Украине приступили к масштабному пересмотру статуса критически важных предприятий. Они должны повторно подтвердить свой статус и удовлетворять актуальным требованиям, чтобы не потерять право бронировать своих работников от мобилизации.

О возможных изменениях и рискующих потерять статус рассказал юрист Никита Муренко в интервью «Главреду».

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По словам юриста, одной из причин пересмотра статуса критически важных предприятий является значительное количество забронированных, в то же время государство нуждается в дополнительной мобилизации. Впрочем, по мнению эксперта, сам механизм определения предприятий критически важны требует не столько изменения критериев, сколько цифровизации.

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«Краткий ответ на вопрос, зачем это было сделано: зарезервированных работников очень много, а государству нужно мобилизовать людей. Что было не так с самой процедурой — сказать сложнее. Она была достаточно прозрачна и понятна», — подчеркнул Муренко.

По его словам, оформление соответствующего статуса остается преимущественно ручным: предприятие должно собрать необходимые документы и подать на проверку. В то же время процесс бронирования работников уже переведен в цифровой формат через «Действие».

«Бронирование проходит через портал „Действие“: подают информацию о работнике, после проверки поступает ответ о бронировании. Все достаточно прозрачно. Также можно было бы организовать и процедуру получения предприятием статуса критически важного», — подчеркнул юрист.

Требования к предприятиям

Юрист подчеркнул, что для бизнеса изменились как пакет документов, так и критерии соответствия. Одним из наиболее заметных изменений стало повышение требования относительно средней зарплаты работников — почти 26 тыс. грн.

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«Кроме того, есть две процедуры. Первая — подтверждение статуса критически важного предприятия. До 1 сентября каждое предприятие, которое имеет этот статус, должно подтвердить, что отвечает новым требованиям», — пояснил Муренко.

В то же время, подчеркнул он, компании также могут выбрать другой путь — не подтверждать действующий статус, а подать документы на получение нового решения на срок еще на один год. Какой вариант будет более целесообразным, зависит прежде всего от даты завершения действующего статуса предприятия.

Юрист привел пример для предприятий, получивших статус критически важных недавно. Если компания оформила его в мае 2026-го и действует до мая следующего года, то Муренко советует до 10 августа подтвердить соответствие новым критериям — это позволит сохранить статус до завершения его действия.

Если срок действующего статуса истекает уже в сентябре, то целесообразно сразу подать документы на получение нового. По словам юриста, пакет документов для обеих процедур в значительной степени одинаков.

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«В то же время, предприятие может не подтверждать действующий статус, а сразу повторно подать документы для получения нового решения еще на год. Здесь все зависит от того, какой вариант выберет само предприятие», — объяснил Никита Муренко.

Как сообщалось, в Украине предлагают упразднить бронь для представителей шоубизнеса. На сайте Кабмина зарегистрировали соответствующую электронную петицию. Автор инициативы предлагает лишить права отсрочки артистов, телеведущих, блоггеров и других работников развлекательной индустрии.

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