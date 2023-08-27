В Украине масштабную коррупцию хотят приравнять к госизмене: СМИ узнали подробности

В Украине масштабную коррупцию могут приравнять к государственной измене. Соответствующий законопроект в Верховную Раду планирует представить президент Владимир Зеленский.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на свои источники в ОПУ и НАБУ.

По данным источников издания, первоначально планировалось, что коррупционные дела более 24 млн грн должны расследовать СБУ, а меньше — НАБУ.

"Людям бы объяснили, что теперь, во время войны, масштабная коррупция по закону будет приравниваться к госизмене. А значит и наказание по этой статье будет строже: сроки длиннее и под залог подозреваемому выйти невозможно", — пояснил источник издания.

Однако такая идея не понравилась западным партнерам, которые видят такое вмешательство в работу антикоррупционных органов. Поэтому теперь хотят дать возможность СБУ расследовать коррупционные дела. Для этого в УПК могут внести изменения, что СБУ в случаях коррупционных схем более 24 миллионов гривен может проводить расследование.

В НАБУ такую идею не поддерживают и говорят, что если такое решение будет принято, то у Украины будет много проигранных дел в международных судах.

"Любое дело у НАБУ можно будет забрать, и для этого будут законодательные основания; Украина будет иметь кучу проигранных дел в ЕСПЧ, потому что безальтернативная стража будет нарушением конвенции; плюс власть начнет портить отношения с международными партнерами. Мера пресечения это не наказание, все почему-то это путают. Плюс 90% результатов в борьбе с коррупцией составляют именно административные меры, направленные на ее превенцию, а не на расследование существующих фактов. Если примут – будет беда", — заявил источник в НАБУ.

Напомним, Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене.

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