В Украине – масштабные перебои со светом: в шести областях нет электричества

В восточных и южных областях из-за вражеских обстрелов частично нет света.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

В сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. В частности, в Запорожской и Донецкой областях.

Без света остается часть потребителей:

в Донецкой,

Запорожский,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговская область.

Несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работы по возобновлению энергоснабжения.

"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго» в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений", — говорится в уведомлении ведомства.

Напомним, что вечером 9 мая россияне в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Оккупанты нанесли удары по городу ракетами "Искандер". В результате атаки ранены.

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