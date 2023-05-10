В Украине – масштабные перебои со светом: в шести областях нет электричества

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений мощности.
В восточных и южных областях из-за вражеских обстрелов частично нет света.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В сутки в Украине удалось вернуть свет для 8 тысяч потребителей. В частности, в Запорожской и Донецкой областях.
Без света остается часть потребителей:
- в Донецкой,
- Запорожский,
- Сумской,
- Харьковской,
- Херсонской,
- Черниговская область.
Несмотря на сложную ситуацию, энергетики продолжают работы по возобновлению энергоснабжения.
"Враг продолжает уничтожать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, вчера во время артиллерийских обстрелов было повреждено одно из зданий АО «Харьковоблэнерго» в области. Погибших и пострадавших среди персонала нет. Спасатели и представители предприятия ведут обследование, чтобы определить объем повреждений", — говорится в уведомлении ведомства.
Напомним, что вечером 9 мая россияне в очередной раз обстреляли Купянск Харьковской области. Оккупанты нанесли удары по городу ракетами "Искандер". В результате атаки ранены.
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