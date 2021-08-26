В Украине массово горят экосистемы: как избежать пожаров (фото)

В Украине массово горят экосистемы: как избежать пожаров (фото)

За последние сутки спасатели ликвидировали 113 пожаров.

В Украине с начала 2021 года в экосистемах произошло более 17 тысяч пожаров. Огонь уничтожил 14 тысяч гектаров зеленых насаждений.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, только за последние сутки произошло 113 пожаров на открытых территориях. В частности, в Херсонской области спасатели ликвидировали девять возгораний на общей площади в 4,85 гектаров.

А в городе Александрия Кировоградской области горел сухостой на площади в 800 "квадратов". Еще на 200 квадратных метрах чрезвычайники ликвидировали тление угольной пыли и пожнивных остатков.

А в поселке Плахтиевка Харьковской области кто-то поджег на поле стерню. В результате чего огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров территории.

"Данное событие внесено в ЕРДР по ст. 245 ч. 1 ("Уничтожение или повреждение объектов растения мира") УК Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС Украины.

Чем опасно сжигание сухой растительности

В результате пожаров огнем уничтожается не только сухая растительность и ее остатки, но семена и корни живых растений, повреждаются нижние части деревьев и кустов.

Разрушается гумус, погибают почвообразовательные организмы и бактерии, которые играют важную роль в микробиологических процессах и помогают растениям усваивать полезные вещества.

Гибнут растения, насекомые, молодняк зверей и птиц.

"Если вы обнаружили пожар, немедленно звоните по телефону "101", а если заметили лицо, причастное к возгоранию, вызывайте представителей полиции по номеру "102", — акцентировали в ГСЧС Украины.

Напомним, что масштабный пожар произошел в Виннице. Загорелось на складах, где хранилась бытовая техника одного из сетей магазинов.

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