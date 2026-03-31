В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах

В некоторых областях Украины меняют курсирование электричек из-за ремонтных работ на некоторых участках железнодорожных путей. Изменения в расписании пригородных поездов в Полтавской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях будут временные.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

В компании отмечают, что ремонтные работы в апреле повлияют на курсирование ряда поездов. В частности, некоторые будут следовать измененными маршрутами или расписанием.

Полтавская область

На Полтавщине по измененному маршруту будут следовать рейсы:

1 — 3 апреля

№6683/6684 Кременчуг-Пасс. — Ромодан — Кременчуг-Пасс. (вместо Кременчуг-Пасс. — Гадяч им. Сергиенко М.И. — Кременчуг-Пасс.).

2 апреля

№6542/6543 Ромны — Сенча — Ромны (вместо Ромны — Ромодан — Ромны);

№6544/6545 Ромны — Лохвица — Ромны (вместо Ромны — Ромодан — Ромны).

1, 15, 22, 23, 30 апреля и 1 мая

№6363 Ромодан — Лубны (вместо Ромодана — Гребенка)

№6366 Лубны — Ромодан (вместо Гребенка-Ромодан).

График движения временно изменят следующие рейсы:

1 апреля

№6543/6931 Ромодан — Ромны — Бахмач отправление из Ромодана в 11.36 (вместо 11:41);

№6545 Ромодан — Ромны отправление из Ромодана в 17:28 (вместо 17:34).

2 апреля

№6541 Ромодан — Ромны отправление из Ромодана в 04.40 (вместо 04:45).

Киевщина, Винницкая, Хмельницкая, Черкасская

В этих регионах 1-18 апреля изменят график движения некоторые поезда, время отправки и прибытия которых изменится ориентировочно на 10-20 минут от привычного графика.

Речь идет о рейсах:

№6018 Фастов-1 — Киев-Пассажирский

№6212 Казатин-1 — Фастов-1

№6254 Шепетовка — Казатин-1

№6292 Казатин-1 — Погребище-1

№6293 Погребище-1 — Жашков

№6294 Жашков — Погребище-1

№6295 Погребище-1 — Казатин-1.

Кроме того, в Киевской области 1-9 апреля измененным графиком будет курсировать поезд:

№6026 Фастов-1 — Киев-Пассажирский, отправление в 17:06, прибытие в 18:51 (вместо 17:19 и 19:12 соответственно).

Как сообщалось, Украина готовится к расширению международного сообщения — УЗ запустит поезд в Болгарию через Румынию. Проект реализуют в трехстороннем формате при сотрудничестве правительств трех стран. Первые рейсы отправятся в путь уже летом.