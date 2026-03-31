В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах
Пассажиров предупреждают, что изменения касаются и поездов в столицу.
В некоторых областях Украины меняют курсирование электричек из-за ремонтных работ на некоторых участках железнодорожных путей. Изменения в расписании пригородных поездов в Полтавской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Черкасской областях будут временные.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
В компании отмечают, что ремонтные работы в апреле повлияют на курсирование ряда поездов. В частности, некоторые будут следовать измененными маршрутами или расписанием.
Полтавская область
На Полтавщине по измененному маршруту будут следовать рейсы:
1 — 3 апреля
№6683/6684 Кременчуг-Пасс. — Ромодан — Кременчуг-Пасс. (вместо Кременчуг-Пасс. — Гадяч им. Сергиенко М.И. — Кременчуг-Пасс.).
2 апреля
№6542/6543 Ромны — Сенча — Ромны (вместо Ромны — Ромодан — Ромны);
№6544/6545 Ромны — Лохвица — Ромны (вместо Ромны — Ромодан — Ромны).
1, 15, 22, 23, 30 апреля и 1 мая
№6363 Ромодан — Лубны (вместо Ромодана — Гребенка)
№6366 Лубны — Ромодан (вместо Гребенка-Ромодан).
График движения временно изменят следующие рейсы:
1 апреля
№6543/6931 Ромодан — Ромны — Бахмач отправление из Ромодана в 11.36 (вместо 11:41);
№6545 Ромодан — Ромны отправление из Ромодана в 17:28 (вместо 17:34).
2 апреля
№6541 Ромодан — Ромны отправление из Ромодана в 04.40 (вместо 04:45).
Киевщина, Винницкая, Хмельницкая, Черкасская
В этих регионах 1-18 апреля изменят график движения некоторые поезда, время отправки и прибытия которых изменится ориентировочно на 10-20 минут от привычного графика.
Речь идет о рейсах:
№6018 Фастов-1 — Киев-Пассажирский
№6212 Казатин-1 — Фастов-1
№6254 Шепетовка — Казатин-1
№6292 Казатин-1 — Погребище-1
№6293 Погребище-1 — Жашков
№6294 Жашков — Погребище-1
№6295 Погребище-1 — Казатин-1.
Кроме того, в Киевской области 1-9 апреля измененным графиком будет курсировать поезд:
№6026 Фастов-1 — Киев-Пассажирский, отправление в 17:06, прибытие в 18:51 (вместо 17:19 и 19:12 соответственно).
Как сообщалось, Украина готовится к расширению международного сообщения — УЗ запустит поезд в Болгарию через Румынию. Проект реализуют в трехстороннем формате при сотрудничестве правительств трех стран. Первые рейсы отправятся в путь уже летом.