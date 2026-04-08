В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах

В некоторых областях Украины меняют курсирование электричек из-за ремонтных работ. Изменения в расписании будут временными. В частности, нововведения внедряют в Харьковской, Тернопольской, Киевской, Винницкой, Одесской, Прикарпатской.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

«В связи с плановыми ремонтными работами на путях, претерпевают изменения графики движения и маршруты ряда пригородных поездов», — отметили в компании.

Харьковская область

Ряд поездов будут следовать ограниченным маршрутом

9 апреля и 15 апреля

№6321 Люботин — Огульцы (вместо Новая Бавария — Огульцы)

№6919 Люботин — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы)

9 апреля

№6322 Мерчик — Люботин (вместо Мерчик — Харьков-Пассажирский)

№6916 Огульцы — Новая Бавария (вместо Огульцы — Харьков-Пассажирский)

№6921 Люботин — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы)

10, 11, 13 — 18, 20 — 25 апреля

№6319 Харьков-Пассажирский — Люботин (вместо Харьков-Пассажирский — Мерчик)

№6322 Люботин — Харьков-Пассажирский (вместо Мерчик — Харьков-Пассажирский)

13, 14 апреля

№6334 Люботин — Харьков-Пассажирский (вместо Мерчик — Харьков-Пассажирский)

№6325 Харьков-Пассажирский — Люботин (вместо Харьков-Пассажирский — Мерчик)

15 апреля

№6916 Огульцы — Люботин (вместо Огульцы — Харьков-Пассажирский)

№6333 Люботин — Огульцы (вместо Харьков-Пассажирский — Огульцы)

№6334 Мерчик — Люботин (вместо Мерчик — Харьков-Пассажирский)

№6157 Люботин — Мерчик (вместо Харьков-Пассажирский — Мерчик)

Некоторые пригородные поезда изменят график движения

В течение 9-11, а также 15-16 апреля измененным расписанием будет курсировать ряд поездов в направлении Харьков-Пассажирский, Огульцы, Мерчик, Люботин.

С 14 апреля по новому графику будут курсировать:

№6014 Харьков-Пассажирский — Дергачи, отправление в 19:06, прибытие в 19:33 (вместо 19:31 и 19:58 соответственно;

№6015 Дергачи — Харьков-Пассажирский, отправление в 19:45, прибытие в 20:15 (вместо 20:10 и 20:40 соответственно).

Тернопольская область

С 10 апреля меняется график движения таких пригородных поездов:

№6204 Тернополь-Пассажирский — Подволочиск, отправление в 09:20, прибытие в 10:38 (вместо 08:52 и 10:10 соответственно)

№6251 Тернополь-Пассажирский — Ходоров, отправление в 08:56, прибытие в 13:31 (вместо 09:02 и 13:37 соответственно).

Ивано-Франковская область

Через корректировку движения между Ивано-Франковском и Яремче, Ходоровым в течение нескольких дней введут альтернативные рейсы:

10, 25 апреля: №6404/6403 Ивано-Франковск — Яремче — Ивано-Франковск

альтернатива: №6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта — Ивано-Франковск

14, 29 апреля: №6411/6414 Ивано-Франковск — Ходоров — Ивано-Франковск

альтернатива: №6417/6418 Ивано-Франковск — Ходоров — Ивано-Франковск

Киевщина, Виннитчина, Житомирщина

10, 11, 13 апреля меняется время отправления поездов:

№6030 Фастов-1 — Киев-Пассажирский, отправление в 20:23 (вместо 20:13)

№6259 Казатин-1 — Бердичев, отправление в 18:20 (вместо 18:00), прибытие в 19:00 (вместо 18:40)

№6260 Бердичев — Казатин-1, отправление в 19:15 (вместо 19:00), прибытие в 19:50 (вместо 19:53).

Полтавская область

Поезд №6354 Полтава-Южная — Огульцы будет отправляться 13 и 15 апреля со станции Полтава-Южная в 08:10 (вместо 08:22).

Одесская область

10, 11 апреля измененным расписанием будет следовать поезд №6254 Одесса-Главная — Подольск, отправление в 10:41 (вместо 10:50).

С 15 по 24 апреля меняется расписание ряда поездов по направлению Одесса — Раздельная, Подольск, Вапнярка, Колосовка и обратно.

В частности, поезд №6208 Одесса-Главная — Розильная-1 будет отправляться в 06:18 (вместо 06:03), прибывать в 08:10 (вместо 07:43). Поезд №6401 Колосовка — Одесса-Главная будет отправляться в 03:39 (вместо 03:53), прибывать в 07:18 (вместо 07:29).

Львовская область

14-16, 20-23, 28-30 апреля выведен из графика поезд №6125 Львов — Шкло-Старжиська

15-17, 21-24, 28-30 апреля и 1 мая — №6126 Стекло-Старжиска — Львов.

Билеты на электрички можно купить онлайн еще в семи областях: во Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой.