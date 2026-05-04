- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 150
- Время на прочтение
- 2 мин
В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах
В мае в Киевской, Харьковской, Одесской и Ивано-Франковской областях произойдут временные изменения в движении пригородных поездов.
В мае в некоторых областях Украины меняют курсирование электричек из-за ремонтных работ на путях. В графиках и маршрутах ряда пригородных поездов произойдут перемены.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниця: приміські поїзди».
Казатинское направление
Временно по обновленному времени отправления и прибытия электрички будут курсировать:
5–8 мая
№6212 Казатин-1 — Фастов-1: отправление в 17:31, прибытие в 19:47 (вместо 17:08 и 19:30 соответственно)
11–13 мая
№6253 Казатин-1 — Шепетовка: отправление в 10:28, прибытие в 13:43 (вместо 10:20 и 13:28 соответственно);
№6260 Бердичев — Казатин-1: отправление в 19:11, прибытие в 19:46 (вместо 19:00 и 19:35 соответственно).
Харьковская область
В течение 7, 8, 11–15, 18–21 мая некоторые рейсы будут курсировать по измененному графику:
№6295 Огульцы — Полтава-Южная: отправление в 16:15 вместо 16:34
№6915 Харьков-Пассажирский — Огульцы: отправление в 14:56, прибытие в 16:05 (вместо 15:16 и 16:25 соответственно)
№6920 Огульцы — Люботин: отправление в 19:08, прибытие в 19:33 (вместо 19:24 и 19:49 соответственно).
№6916 Огульцы — Харьков-Пассажирский: отправление в 16:30, прибытие в 17:38 (вместо 16:41 и 17:49 соответственно).
№6921 Харьков-Пассажирский — Огульцы: отправление в 18:01, прибытие в 19:32 (вместо 18:10 и 19:37).
Южное и западное направления
В Одесской и Ивано-Франковской областях продолжается активная фаза ремонтных работ. Пассажирам рекомендуют заранее подобрать альтернативные варианты в отдельные даты.
Одесская область
4, 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 мая, 1–3 июня
№6254 Одесса-Главная — Подольск
№6274 Подольск — Помошная.
5, 7, 9–12, 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 мая, 1–4 июня
№6273 Помошная — Подольск
№6257 Подольск — Одесса-Главная
5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 мая
№6270 Одесса-Застава-1 — Подольск
№6272 Подольск — Помошная.
№6275 Помошная — Подольск
№6277 Подольск — Одесса-Главная
Изменения в маршрутах следования
Некоторые поезда будут временно следовать по сокращенному маршруту:
6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 мая, 1, 2 июня
№6403/6404 им. Т.Г. Шевченко — Виска — им. Т.Г. Шевченко (вместо им. Т.Г. Шевченко — Помошная — им. Т.Г. Шевченко)
6 мая–3 июня
№6405/6402 им. Т.Г. Шевченко — Виска — им. Т.Г. Шевченко (вместо им. Т.Г. Шевченко — Помошная — им. Т.Г. Шевченко)
7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 мая, 1, 2 июня
№6272/6275 Подольск — Голта — Подольск (вместо Подольска — Помошная — Подольск).
Прикарпатье
5–7, 18–20 мая
№6403/6404 Ивано-Франковск — Яремче — Ивано-Франковск
№6437 Коломыя — Ивано-Франковск
№6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта
6–8, 19–21 мая
№6438 Ивано-Франковск — Коломыя
№6402/6401 Ворохта — Ивано-Франковск
Изменения в маршрутах следования
5–7, 18–20 мая
№6431/6432, №6433/6434, №6435/6436 Коломыя — Хриплин — Коломыя (вместо Коломыя — Ивано-Франковск — Коломыя).
Кроме того, с 7 мая региональный поезд №893 Конотоп-Пассажирский — Киев-Пассажирский не будет останавливаться на следующих остановках: Халимоново, Старый Луг, Хорошее Озеро.
Напомним, «Укрзалізниця» ввела новые правила возвращения билетов. Со 2 мая изменился процент стоимости проездного документа, подлежащего возмещению в случае отказа от поездки. Чем ближе к дате отправления, тем большая доля стоимости будет удержана. В частности, за 15–20 дней до рейса возвращается 100% суммы.