В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах

Поезд УЗ. / © Associated Press

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«Укрзализныця» предупредила пассажиров об изменениях в движении пригородных поездов. С 9 июня часть рейсов будет курсировать по обновленному графику. Корректировка коснулась сразу нескольких направлений в разных регионах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».

На Тетеревском участке

С 9 по 13 июня ряд дневных поездов Тетеровского направления будут отправляться с начальной станции позже:

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поезд №6612 Тетерев — Борщаговка 09:35 — 12:32 (вместо 09:28 — 11:01);

поезд №6614 10:23 — 12:32 (вместо 08:40 — 12:13) вечерний на 11 минут раньше:

Тем временем вечерний поезд №6622 «Тетеров — Киев» отправляется на 11 минут раньше — в 17:32 — 19:35 (вместо 17:43 — 19:35).

Что касается Гребенки и Яготина, 9 и 10 июня изменения будут касаться:

поезда №6813 Гребенка — Киев с графиком 14:46 — 17:56) (вместо 14:19 — 17:25)

поезда №6809 Яготин — Киев-Волынский, у которого изменится время отправления в 11:10 (вместо 11:21).

Львовская область

Изменения в сочетании Львов — Рава-Русская от 10 до 27 июня. Теперь на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме, четверга) четыре поезда (вместо двух) и будут иметь такой график:

Из Львова:

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поезд №6002 Львов — Рава-Русская 09:29 — 11:36

поезд №6004 Львов — Рава-Русская 14:43 — 17:17

С Рави-Русской график таков:

поезд №6001 «Рава-Русская — Львов» в 12:11 — 14:18;

поезд №6003 «Рава-Русская — Львов» в 17:35 — 19:35.

Напомним, ранее в УЗ предупредили украинцев о проблемах с билетами летом. По данным компании, на одно место в поезде будут претендовать до шести пассажиров, а по некоторым направлениям дефицит билетов уже стал аномальным. Из-за полномасштабной войны Россия уничтожила уже 46 пассажирских вагонов «Укрзализныци».

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