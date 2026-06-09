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В Украине массово меняют курсирование электричек: когда и в каких регионах
«УЗ» предупредила пассажиров об изменениях в движении пригородных поездов.
«Укрзализныця» предупредила пассажиров об изменениях в движении пригородных поездов. С 9 июня часть рейсов будет курсировать по обновленному графику. Корректировка коснулась сразу нескольких направлений в разных регионах Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця: пригородные поезда».
На Тетеревском участке
С 9 по 13 июня ряд дневных поездов Тетеровского направления будут отправляться с начальной станции позже:
поезд №6612 Тетерев — Борщаговка 09:35 — 12:32 (вместо 09:28 — 11:01);
поезд №6614 10:23 — 12:32 (вместо 08:40 — 12:13) вечерний на 11 минут раньше:
Тем временем вечерний поезд №6622 «Тетеров — Киев» отправляется на 11 минут раньше — в 17:32 — 19:35 (вместо 17:43 — 19:35).
Что касается Гребенки и Яготина, 9 и 10 июня изменения будут касаться:
поезда №6813 Гребенка — Киев с графиком 14:46 — 17:56) (вместо 14:19 — 17:25)
поезда №6809 Яготин — Киев-Волынский, у которого изменится время отправления в 11:10 (вместо 11:21).
Львовская область
Изменения в сочетании Львов — Рава-Русская от 10 до 27 июня. Теперь на маршруте будут курсировать ежедневно (кроме, четверга) четыре поезда (вместо двух) и будут иметь такой график:
Из Львова:
поезд №6002 Львов — Рава-Русская 09:29 — 11:36
поезд №6004 Львов — Рава-Русская 14:43 — 17:17
С Рави-Русской график таков:
поезд №6001 «Рава-Русская — Львов» в 12:11 — 14:18;
поезд №6003 «Рава-Русская — Львов» в 17:35 — 19:35.
Напомним, ранее в УЗ предупредили украинцев о проблемах с билетами летом. По данным компании, на одно место в поезде будут претендовать до шести пассажиров, а по некоторым направлениям дефицит билетов уже стал аномальным. Из-за полномасштабной войны Россия уничтожила уже 46 пассажирских вагонов «Укрзализныци».