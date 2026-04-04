В Украине массово просыпаются змеи: как не встретить ядовитых

Змеи становятся активными, когда температура воздуха днем составляет от 15 градусов тепла.

Змея / © Associated Press

С наступлением тепла растет активность змей, поэтому следует быть осторожными не только во время отдыха на природе, но и каждый день, особенно людям, живущим неподалеку от лесных массивов.

Какие виды ядовитых змей водятся в Украине

Гадюка степная и обычная. Правда, еще подвид второй — гадюка Никольского. Эти ядовитые змеи бывают разного цвета: серые, черные, буро-коричневые, но их характерный признак — зигзагообразный узор на спине.

Если змея укусила — что делать

  • Когда отправляетесь в местность, где потенциально могут быть змеи (заболоченные места, заросшие берега озер и прудов, горы, степи и т.п.), одевайте штаны из плотной ткани и заправляйте их в высокие ботинки.

  • Перед тем, как сесть на бревно, траву, камень или хворост, постучите по ней палкой — это поможет испугать змею и отогнать.

  • Если увидели змею — не совершайте резких движений и спокойно дождитесь, пока она сама отползет.

  • Даже если вы боитесь змей, не убивайте их, они играют немаловажную роль в экосистеме, поскольку контролируют популяцию грызунов.

Напомним, в Ровенской области зафиксирован случай укуса змеи. В реанимацию Заречненской больницы госпитализировали мужчину 1973 года рождения.

