- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3509
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине массово просыпаются змеи: как не встретить ядовитых
Змеи становятся активными, когда температура воздуха днем составляет от 15 градусов тепла.
С наступлением тепла растет активность змей, поэтому следует быть осторожными не только во время отдыха на природе, но и каждый день, особенно людям, живущим неподалеку от лесных массивов.
Какие виды ядовитых змей водятся в Украине
Гадюка степная и обычная. Правда, еще подвид второй — гадюка Никольского. Эти ядовитые змеи бывают разного цвета: серые, черные, буро-коричневые, но их характерный признак — зигзагообразный узор на спине.
Если змея укусила — что делать
Когда отправляетесь в местность, где потенциально могут быть змеи (заболоченные места, заросшие берега озер и прудов, горы, степи и т.п.), одевайте штаны из плотной ткани и заправляйте их в высокие ботинки.
Перед тем, как сесть на бревно, траву, камень или хворост, постучите по ней палкой — это поможет испугать змею и отогнать.
Если увидели змею — не совершайте резких движений и спокойно дождитесь, пока она сама отползет.
Даже если вы боитесь змей, не убивайте их, они играют немаловажную роль в экосистеме, поскольку контролируют популяцию грызунов.
Напомним, в Ровенской области зафиксирован случай укуса змеи. В реанимацию Заречненской больницы госпитализировали мужчину 1973 года рождения.