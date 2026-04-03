В Украине массово распространяется новая мошенническая схема: как не стать жертвой

Почта / © Pixabay

В Украине стремительно распространяется новая волна кибермошенничества . Злоумышленники массово рассылают сообщения от имени популярного почтового оператора «Новая пошта», обещая распродажу «потерянных» или «неистребованных» посылок за бесценок.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Мошеннические объявления наиболее активно распространяются в социальных сетях и популярных Telegram-каналах. Пользователям предлагают приобрести так называемые «сюрприз-боксы», которые якобы наполнены дорогостоящей техникой или ценными вещами клиентов, которые по определенным причинам не забрали свои заказы.

«Мошенники обещают „сюрприз-боксы“ с техникой или ценными вещами, а в результате люди получают случайные ненужные товары. Также фиксируются случаи, когда аферисты указывают реальные компании как отправителей, чтобы ввести человека в заблуждение», — говорится в сообщении.

Куда действительно исчезают посылки, которые не забрали

Компания официально заявляет, что ни одна распродажа посылок клиентов невозможна по внутренним правилам. "Новая пошта" никогда не занимается реализацией чужих вещей. Доля оставшихся на складе грузов четко регламентирована.

Если клиент не отнимает отправку вовремя, оно остается на хранении на складе компании. В случаях, когда срок хранения не продлевается или официально отказывается от посылки, ее не выставляют на аукцион, а утилизируют в соответствии с установленными процедурами компании.

Как не стать жертвой обмана

Чтобы защитить свои средства и персональные данные, «Новая пошта» просит клиентов строго соблюдать правила цифровой безопасности. В частности, пресс-служба призывает:

категорически не реагировать на подобные выгодные предложения;

не открывать подозрительные ссылки, содержащиеся в рекламных объявлениях;

ни в коем случае не перечислять денежные средства неизвестным продавцам за лоты, происхождение которых сомнительно.

Напомним, ранее украинцев предупредили о мошенниках, которые выдают себя за сотрудников Monobank, чтобы угнать средства. Злоумышленники звонят по телефонам +380443250316 и +380445924076, заявляя о «подозрительном входе» и попытке списания кредита. Пользователей заставляют нажать кнопку «списания» якобы для блокировки операции, параллельно выпрашивая баланс карты и персональные данные.