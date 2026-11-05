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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине массово задерживаются поезда, некоторые рейсы до 8 часов — где ситуация самая плохая

В Украине на 5 ноября десятки пассажирских поездов курсируют с существенными задержками.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Ряд поездов задерживается

Ряд поездов задерживается / © Associated Press

В Украине наблюдаются задержки низких пассажирских и пригородных поездов из-за обстрелов инфраструктуры, длительных воздушных тревог и угроз вражеских беспилотников.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

В частности, «Укрзализныця» отменила поезда между Запорожьем и Днепром на 5 ноября.

Опаздывающие рейсы

Поезд 61/62 Днепр-Главный Ивано-Франковск задерживается на 8 часов и 2 минуты

Поезд №75/76 Киев — Кривой Рог задерживается на 6 часов 21 минуту Кривой Рог — Киев — на 5 часов 52 минуты

Рейс №147/148 Одесса — Киев отстает от графика на 5 часов 43 минуты, а №791/792 Кременчуг — Киев — на 5 часов 38 минут

Еще ряд рейсов имеет задержки от 1 часа 17 минут до 1 часа 42 минут:

  • №23/24 Киев — Хелм — 1 час 42 минуты,

  • №49/50 Киев — Трускавец — 1 час 41 минута

  • №23/24 Хелм — Киев — 1 час 39 минут

  • №57/58 Киев — Ясиня — 1 час 34 минуты

  • №29/30 Ужгород — Киев — 1 час 32 минуты, №59/60 Киев — Чоп — 1 час 25 минут

  • №67/68 Варшава — Киев — 1 час 25 минут, №19/20 Хелм — Киев — 1 час 25 минут

  • №139/140 Киев — Каменец-Подольский — 1 час 18 минут

  • №27/28 Чоп — Киев — 1 час 17 минут

  • №95/96 Рахов — Киев — 1 час 17 минут

Напомним, российские войска выпустили десятки ракет и дронов по трем ТЭС ДТЭК. Из-за масштабных повреждений оборудования все три станции перестали производить электроэнергию.

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