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- Украина
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В Украине массово задерживаются поезда, некоторые рейсы до 8 часов — где ситуация самая плохая
В Украине на 5 ноября десятки пассажирских поездов курсируют с существенными задержками.
В Украине наблюдаются задержки низких пассажирских и пригородных поездов из-за обстрелов инфраструктуры, длительных воздушных тревог и угроз вражеских беспилотников.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
В частности, «Укрзализныця» отменила поезда между Запорожьем и Днепром на 5 ноября.
Опаздывающие рейсы
Поезд 61/62 Днепр-Главный Ивано-Франковск задерживается на 8 часов и 2 минуты
Поезд №75/76 Киев — Кривой Рог задерживается на 6 часов 21 минуту Кривой Рог — Киев — на 5 часов 52 минуты
Рейс №147/148 Одесса — Киев отстает от графика на 5 часов 43 минуты, а №791/792 Кременчуг — Киев — на 5 часов 38 минут
Еще ряд рейсов имеет задержки от 1 часа 17 минут до 1 часа 42 минут:
№23/24 Киев — Хелм — 1 час 42 минуты,
№49/50 Киев — Трускавец — 1 час 41 минута
№23/24 Хелм — Киев — 1 час 39 минут
№57/58 Киев — Ясиня — 1 час 34 минуты
№29/30 Ужгород — Киев — 1 час 32 минуты, №59/60 Киев — Чоп — 1 час 25 минут
№67/68 Варшава — Киев — 1 час 25 минут, №19/20 Хелм — Киев — 1 час 25 минут
№139/140 Киев — Каменец-Подольский — 1 час 18 минут
№27/28 Чоп — Киев — 1 час 17 минут
№95/96 Рахов — Киев — 1 час 17 минут
Напомним, российские войска выпустили десятки ракет и дронов по трем ТЭС ДТЭК. Из-за масштабных повреждений оборудования все три станции перестали производить электроэнергию.