В Украине массовые сообщения о минировании 30 января: поступили угрозы, ситуация по регионам

По Украине 30 января покатилась масштабная волна сообщений о якобы минировании учебных заведений, медиа и государственных учреждений в 21 области. Правоохранители уже проверяют объекты, привлекая взрывотехников и кинологов.

Об этом сообщили телеграм-каналы, полиция Киева, Нацполиция Украины и издание «Фокус».

Где были сообщения о заминировании?

В соцсетях информируют о волне сообщений о минировании в школах большинства городов Украины. Речь идет о учебных заведениях в:

Киевской,

Полтавской,

Львовской,

Ивано-Франковской,

Винницкой,

Тернопольской,

Хмельницкой,

Днепропетровской областях.

Детей эвакуировали.

Заявление полиции Киева о минировании

Полиция Киева сообщила, что 30 января получила сообщение о минировании ряда госучреждений, учебных заведений, предприятий и т.д. и проверяет эту информацию.

Правоохранители отметили, что такие сообщения часто являются очередной информационной атакой со стороны России. Несмотря на это, наряды полиции тщательно отрабатывают каждый адрес. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи.

В полиции также призвали сохранять спокойствие и порядок. Если вы обнаружили подозрительные предметы, следует немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки правоохранители сообщат дополнительно.

2000 сообщений о заминировании в 21 области: детали от Нацполиции Украины

В Нацполиции Украины сообщили, что с 09:30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о заминировании принадлежащих им зданий.

По состоянию на 12:10 в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о заминировании в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской областях, в Киеве, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях.

В настоящее время уже отработано около 30% сообщений. На этих объектах информация о заминировании не подтвердилась. Продолжается проверка других объектов.

Угрозы о минировании и взрывах вскоре

В редакцию издания «Фокус» утром 30 января на корпоративную почту пришло письмо с угрозами о якобы минировании зданий в Киеве. Редакция уже обратилась в правоохранительные органы в связи с полученной информацией.

«Неизвестный заявил о закладке взрывных устройств в разных районах столицы и сообщил о возможных взрывах в течение ближайших дней. В обращении автор связывает свои действия с якобы несправедливым отношением к военным и обвиняет государственное руководство в текущей ситуации», — говорится в заявлении издания.

По данным «Фокуса», такие сообщения также поступили в ряд других медиа и государственных учреждений. В перечне возможных целей упоминаются административные здания, в том числе объекты силовых структур, дипломатические учреждения, медиа и гостиницы.

«Заминирования» в Украине 30 января

К слову, 13 декабря в Сети появилась информация о «заминировании» поездов Перемышль-Киев и Киев-Ужгород/Будапешт. Поезд из Перемышля остановили на территории Польши сразу после отправления, пассажиров эвакуировали в поле, а вагоны проверяли спецслужбы. В то же время в Киеве пассажиров рейсов на Ужгород и Будапешт вывели на перроны для осмотра составов.