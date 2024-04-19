В Украине меняются условия военного учета: что теперь ждет мужчин

В Украине произойдут изменения в условиях военного учета благодаря новому закону о мобилизации. В частности, мужчины должны будут уточнить свои военно-учетные данные без ожидания повестки. Кроме того, заработал единый реестр "Оберіг" — там содержится вся информация о военнообязанных.

ТСН.ua собрал все, что известно о нововведениях.

Мужчины, стоящие на военном учете и подлежащие взятию на него, должны уточнить адрес проживания, номера телефонов, адреса электронной почты и другие персональные данные. Граждане не должны ждать повестки, а самостоятельно это сделать.

В частности, это можно сделать через ТЦК и СП, центры предоставления административных услуг или электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Какие данные попадут в обновленный реестр призывников

Накануне состоялось заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, на котором были рассмотрены три законопроекта. Среди них – о реестре военнообязанных.

Законопроект №11143 предлагает вернуть почти все пункты о персональных данных, которые удалось исключить в законопроекте (10062) о реестре военнообязанных, резервистов и призывников во время его рассмотрения в парламенте.

Что именно предлагают авторы вернуть:

сведения о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьями 210, 210- Кодекса Украины об административных правонарушениях (дата, номер, краткое содержание протокола и/или постановления об административном правонарушении)

уже не с согласия, а обязательно — сведения о членах семьи призывника, военнообязанного, резервиста (фамилию, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП ) во время зачисления призывника, военнообязанного, резервиста на военную службу

сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа)

сведения о подозрении в совершении уголовного правонарушения

сведения о родителях призывника, военнообязанного, резервиста, опекунов, усыновителей, попечителей, а также детей (ФИО)

сведения о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения

сведения об опыте работы по специальности

Верховная Рада приняла закон о создании электронного реестра военнообязанных

16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект №10062, предусматривающий создание электронного реестра военнообязанных. Регистрация электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста не обязательна, согласно новому закону о мобилизации.

Ключевые факты

Законопроект вносит изменения в законы "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В частности, документ должен упростить процесс получения военными участника боевых действий во время военного положения.

Законопроект предусматривает создание реестра мобилизованных, который будет подвязан к реестру избирателей. Минобороны получит данные о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Информация будет содержаться в электронном кабинете военнообязанного. Согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку персональных данных не требуется.

Минобороны заявило, что принятие законопроекта об электронном военном учете "разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей действовать более мобильно и эффективно как на поле боя, так и в тылу".

Кроме того, Министерство назвало законопроект №10062 "критически важным для обороноспособности Украины", поскольку "реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат".

Что известно о реестре военнообязанных "Оберіг"

В конце декабря сообщалось, что работа над реестром военнообязанных в "Оберіг" уже закончилась.

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, осуществляется обмен данными с крупными государственными реестрами.

"Мы верифицировали данные в реестре до 88%. Шагнули к реновации инфраструктуры и движемся к цифровизации данных военнослужащих", – сообщила тогда она.

В базе данных реестра содержатся персональные данные обо всех военнообязанных украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. "Оберіг" наполняется данными из разных государственных реестров, а также информацией, собранной работниками ТЦК и СП.

В режиме автоматического обмена с других электронных реестров в "Оберіг" попадает такая персональная информация: ФИО, место жительства, дата рождения, семейное положение, сведения о членах семьи, место работы, сведения об образовании, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, состояние здоровье, судимость и т.д.

Также он содержит служебные данные, среди которых: о прохождении службы, участии в боевых действиях, воинском звании, военной специальности, степени пригодности к военной службе по состоянию здоровья и прочее.

Доступ к реестру имеют Минобороны, Генштаб ВСУ, СБУ и Служба внешней разведки как распорядители, ТЦК и СП как органы ведения реестра.

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