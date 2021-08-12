В Украине местами снова будет бушевать непогода: какие регионы накроют мощные ливни с грозами 12 августа

Погода ухудшится в четверг, 12 августа, в нескольких регионах.
Погода в Украине 12 августа в некоторых областях существенно ухудшится. Ожидаются ливни, грозы, а местами шквалы.
Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, непогода 12 августа всколыхнет юго-восточную часть Украины. В частности, в Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Донецкой областях и Крыму будет лить сильный дождь, ожидаются грозы, местами шквалы 15-20 м/с.
В связи с непогодой в указанных регионах объявлено І уровень опасности, желтый.
В остальных областях сухо, облачно с прояснениями. Днем в Украине обещают температуру в пределах 23-28 градусов тепла.
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Как сообщалось, по словам народного синоптика, в августе будет много жарких дней. Погода в Украине в последний месяц лета 2021 будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на уровне + 20-25 градусов.