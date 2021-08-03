В Украине многие предприниматели не оформляют своих работников: какие санкции ждут нарушителей

В 2021 году проверят более 21 тысяч предприятий.
В Украине каждый третий предприниматель нарушает трудовое законодательство. Наиболее частые нарушения — неоформленные работники.
Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".
Если человек работает без трудового договора — для ФЛП — выносится предупреждение. Для другого бизнеса — штраф в размере шестидесяти тысяч грн.
В этом году Государственная служба Украины по вопросам труда планирует проверить более 21000 предприятий.
Ранее сообщалось, что более 3 млн украинцев работают неофициально. Больше всего неформально занятых работников насчитали в сельскохозяйственной отрасли.