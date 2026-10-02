В Украине могло остаться лишь 20 млн человек: экономист предупредил о демографическом ударе РФ

Население Украины сокращается до 20 миллионов — экономист Алексей Кущ

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Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ предположил, что население Украины уже может приближаться к 20 миллионам.

Об этом передают «Новости.LIVE».

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«Количество населения уже точно меньше 25 млн. Я думаю, что эта цифра начинает приближаться к 20 млн», — считает эксперт.

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По его мнению, нанося удары по инфраструктуре, россияне хотят не только достичь текущих военных целей, но и на долгосрочный срок ослабить демографический потенциал Украины.

«Мы очень ошибаемся, когда пытаемся проанализировать логику россиян. Но можно сделать такое предположение. Речь идет не только о тактике. Это некоторые действия, направленные на долгосрочные последствия. Россияне играют в долгую… Они работают на то, чтобы максимально сдвинуть население с этой территории. Они желают сломать демографический потенциал. Потому что в основе любой экономики, в основе любой военной модели, включая модель сопротивления, всегда лежит демографическая модель», — пояснил Кущ.

В то же время он уточнил, что это лишь его предположение о возможной логике действий РФ, а не установленный факт.

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