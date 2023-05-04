В Украине могут исчезнуть паспорта старого образца: что произошло

Сейчас в Украине одновременно существуют два бланка паспортов: паспорт старого образца в синей обложке и биометрические паспорта.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень обратился к депутатам Верховной Рады, чтобы отказаться от паспортов старого образца, где информация о гражданине подается на русском языке.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

Также читайте При каком условии жители оккупированных территорий могут брать паспорта РФ: Данилов ответил

"Мы просим внести изменения о положении о паспорте гражданина Украины, которым предусмотрено, что паспорт составляется на государственном языке согласно ч.1 ст.8 языкового закона. Мы настаиваем на унификации и приведении в соответствие с языковым законом этой парадигмы, — сказал Кремень.

Он напомнил, что сейчас в Украине одновременно есть два бланка паспортов. Так, в паспорте старого образца информация о гражданине, прописке и месте выдачи документа записана как государственным, так и русским языком.

Напомним, Зеленский подписал закон о новых правилах получения украинского гражданства: что изменилось.

Читайте также: