В Украине могут лишить отсрочки от мобилизации некоторых студентов — подробности

Студенты / © ТСН.ua

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Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект, имеющий целью лишить возможности использовать образование как способ уклонения от мобилизации.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

В частности, предлагается внести изменения в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", касающейся прав педагогических работников и соискателей образования.

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Согласно объяснению правительства, законопроект позволит:

Устранить использование образования для уклонения выполнения обязанностей по защите Родины, что поможет укрепить порядок в учебных заведениях.

Педагогам с научными степенями предоставлять право на отсрочку от мобилизации.

Уменьшить количество нарушений законодательства о мобилизации.

Уменьшить финансовые расходы на судебные тяжбы студентов, которые оспаривают законодательные требования.

Законопроект разработан по результатам рассмотрения обращения СБУ к премьер-министру.

В Кабмине подчеркивают, что каждому гражданину гарантировано право на образование в соответствии со статьей 53 Конституции, однако в случае войны возможно временное ограничение этого права, в частности, в отношении получения образования.

Изменения касаются соискателей профессионального, предвысшего, высшего образования и научно-педагогических работников, которым предоставляется отсрочка при условии обучения по дневной или дуальной форме. Однако за последнее время значительно возросло количество тех, кто поступил в учебные заведения, имея образование более низкого уровня, что позволяет уклоняться от призыва.

Законопроект предусматривает ограничение на предоставление отсрочки для тех, кто учится в непоследовательном порядке, а также для тех, кто начал обучение после 24 февраля 2022 года за рубежом. Кроме того, многие судебные решения, позволяющие этим лицам избегать мобилизации, уже вызывают критику со стороны МОН, что требует изменений в законодательстве.

Правительство указывает на проблему использования образования как способа уклонения от мобилизации и угрозу национальной безопасности, которую нужно решать на законодательном уровне.

Напомним, ранее мы писали о том, могут ли мобилизовать студентов во время каникул.