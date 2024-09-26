В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения: о чем идет речь

В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения для получения разных категорий.

Об этом говорится в законопроекте № 8082, который был внесен в повестку дня парламента еще 7 февраля 2023 года.

Авторы предлагают установить 17 категорий водительских прав:

АМ – мопеды

А1 – мотоциклы, до 125 куб. см.

А2 – мотоциклы, до 35 кВт (47 л.с.).

А – мотоциклы, трициклы.

В1 – квадроциклы.

В – легковые автомобили.

ВЭ – легковые автомобили с прицепом.

С1 – легкие грузовики.

С1Е – легкие грузовики с прицепом.

С – грузовые.

СЕ – грузовые с прицепом, автопоезда.

D1 – автобусы до 16 пассажиров.

D1Е – автобусы до 16 пассажиров с прицепом.

D – автобусы.

DЕ – автобусы с прицепом.

Тm – трамвай.

Tb – троллейбус.

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

категории АМ, А1 – лицам, достигшим 16-летнего возраста;

категории А2, В1, В, ВE, С1, С1Е – лицам, достигшим 18-летнего возраста;

категории А (мотоциклы) — лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющие навыки управления транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию навыков не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет);

категории А (трициклы) – лицам, достигшим 21-летнего возраста;

категории С, СЕ – лицам, достигшим 21-летнего возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке грузов или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии;

категории D1, D1E, Тm, Tb – лицам, достигшим 21-летнего возраста;

категории D, DE — лицам, достигшим 24-летнего возраста, лицам, достигшим 21-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке пассажиров или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии.

Право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЭ предоставляется на 10 лет, категорий С1, С1Е, С, КЭ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb и Tm – на 5 лет.

Напомним, в Украине для водителей уже действуют возрастные ограничения, отличающиеся в зависимости от категории транспортного средства. Ответственность за нарушение этих ограничений одинакова для всех.

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