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В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения: о чем идет речь

В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения: о чем идет речь

В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения для получения разных категорий / Фото: УНИАН

Зоурема, речь идет об установлении 17 категорий водительских прав.

В Украине могут изменить категории водительских прав и установить возрастные ограничения для получения разных категорий.

Об этом говорится в законопроекте № 8082, который был внесен в повестку дня парламента еще 7 февраля 2023 года.

Авторы предлагают установить 17 категорий водительских прав:

  • АМ – мопеды
  • А1 – мотоциклы, до 125 куб. см.
  • А2 – мотоциклы, до 35 кВт (47 л.с.).
  • А – мотоциклы, трициклы.
  • В1 – квадроциклы.
  • В – легковые автомобили.
  • ВЭ – легковые автомобили с прицепом.
  • С1 – легкие грузовики.
  • С1Е – легкие грузовики с прицепом.
  • С – грузовые.
  • СЕ – грузовые с прицепом, автопоезда.
  • D1 – автобусы до 16 пассажиров.
  • D1Е – автобусы до 16 пассажиров с прицепом.
  • D – автобусы.
  • DЕ – автобусы с прицепом.
  • Тm – трамвай.
  • Tb – троллейбус.

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

  • категории АМ, А1 – лицам, достигшим 16-летнего возраста;
  • категории А2, В1, В, ВE, С1, С1Е – лицам, достигшим 18-летнего возраста;
  • категории А (мотоциклы) — лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющие навыки управления транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию навыков не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет);
  • категории А (трициклы) – лицам, достигшим 21-летнего возраста;
  • категории С, СЕ – лицам, достигшим 21-летнего возраста, лицам, достигшим 18-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке грузов или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии;
  • категории D1, D1E, Тm, Tb – лицам, достигшим 21-летнего возраста;
  • категории D, DE — лицам, достигшим 24-летнего возраста, лицам, достигшим 21-летнего возраста при условии наличия свидетельства о подтверждении профессиональной компетентности водителя транспортного средства для предоставления услуг по перевозке пассажиров или документа о получении профессионального (профессионально-технического) образования по соответствующей профессии.

Право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЭ предоставляется на 10 лет, категорий С1, С1Е, С, КЭ, D1, D1Е, D, DЕ, Тb и Tm – на 5 лет.

Напомним, в Украине для водителей уже действуют возрастные ограничения, отличающиеся в зависимости от категории транспортного средства. Ответственность за нарушение этих ограничений одинакова для всех.

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