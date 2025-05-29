В Украине могут изменить правила выезда мужчин за границу: что известно

Федор Вениславский

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Верховная Рада рассматривает возможность законодательного повышения возрастного порога для выезда мужчин за границу с нынешних 18 до 23-24 лет.

Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа», член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, обсуждение продолжается на уровне профильного комитета, а также между представителями разных фракций, и уже достигнут определенный консенсус о внесении законодательных инициатив в ближайшее время.

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«Этот вопрос обсуждается среди народных депутатов… Чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая уезжает за границу и потом не возвращается», — отметил Вениславский.

В то же время, парламентарий объяснил, что цель инициативы — не ограничить молодых украинцев, а наоборот — дать им больше возможностей поддерживать связь с родиной.

«Есть идея, чтобы до 23-24 лет не ограничивать граждан в передвижении… Чтобы молодые украинцы, которые учатся за границей, имели возможность приезжать в Украину, общаться с родными и не оставаться за границей», — подчеркнул нардеп.

Напомним, в период военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за пределы Украины. Это предусмотрено указом президента № 64/2022 и регламентируется постановлением Кабинета Министров № 57 о порядке пересечения государственной границы.

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Однако ранее правительство изменило правила выезда для мужчин 18–25 лет, которые служили по контракту. Согласно новым правилам, военнослужащие-контрактники (18–25 лет), ранее не проходившие срочную службу (кроме базовой подготовки), могут выезжать за границу при условии соблюдения правил и наличия необходимых документов.