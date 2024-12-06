В Украине могут кардинально изменить принцип отключения света: какие будут графики

В Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков отключений света с 2025-го. Да, все области могут разделить на несколько зон.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на несколько источников в энергетической отрасли.

Отмечается, что в настоящее время отключения по стране происходят неравномерно. Если за месяц на сумму количество часов отключений для всех потребителей практически одинаковое, то в течение недели или суток колебания могут быть значительными.

Сейчас в каждой области устанавливаются отдельные графики после того, как облэнерго получат команду "Укрэнерго" на отключение очередей потребителей. Энергетики на местах уже сами решают, какие очереди и на какой период отключать. Теперь Минэнерго хочет упорядочить систему отключений, чтобы унифицировать графики по каждой очереди.

Энергетики объясняют, что по всей стране вводить одинаковые графики нельзя, потому что это может привести к серьезным перепадам в энергосистеме. Один из вариантов – объединение графиков некоторых областей в несколько – с относительно равным объемом потребления, и в каждой из них применять одинаковые графики отключения.

Например, в одну зону может войти Одесская, Черкасская, Львовская и еще несколько областей, отобранных в шахматном порядке – чтобы не создавать большие сплошные территории с одновременным отсутствием света. Тогда отключения там будут за определенными очередями в одно и то же время. Например, если третья очередь будет отключаться на четыре часа в определенный период, то это будет происходить по всей зоне. Такая же система будет в других зонах.

Существует другое предложение для более гибкого и справедливого механизма отключений. Бывают случаи, когда введение одной очереди для всех регионов недостаточно, а двух – много. Для таких ситуаций предлагается ввести две подчерки и отключать не по одной, а по полторы очереди в зависимости от ситуации.

Источники издания отмечают, что пока новая методика подхода к отключениям находится в процессе формирования, но ввести ее хотят уже с января следующего года. До Нового года в системе отключений не будет изменений.

Напомним, ранее в правительстве сообщили, кому не будут отключать свет. Да, речь идет о бизнесе, который импортирует или собственными силами производит 60% от своего объема потребления.

Читайте также: