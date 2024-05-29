В Украине могут мобилизовать заключенных женщин: объяснение министра юстиции

Пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет, а в местах лишения свободы их не слишком много.

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных допускает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона министр юстиции Денис Малюска

Однако, по его словам, желающих мобилизоваться в армию среди заключенных женщин нет.

"У нас нет в законе ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Теоретически, такая возможность есть. Но пока спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет... Пока в практической имплементации мы этого не видим, но увидим, как будет дальше”, – объяснил он.

Кроме того, министр отметил, что в тюрьмной системе отбывает наказание не слишком большое количество женщин.

"Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей", — подчеркнул Денис Малюска.

Напомним, ранее министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что мобилизация заключенных позволит решить по меньшей мере два вопроса: повысит численность военнослужащих и ослабит нагрузку на тюрьмы.

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