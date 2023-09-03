В Украине могут начать мобилизовывать студентов: нардеп рассказал, о ком идет речь

Также на службу в ВСУ будут призывать студентов, вступивших в 2022 году.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который может позволить мобилизовывать студентов старше 30 лет и получающих второе высшее образование.

Об этом в эфире телемарафона сказал член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Народный депутат сообщил, что в 2022 году на 60 тысяч человек увеличилось количество желающих получить высшее образование в возрасте после 25 лет.

"В этом году цифры также приближаются к 100 тысячам. Это значит, что 60 тыс. мужчин решили воспользоваться такой возможностью во избежание призыва", — сказал Вениславский.

Нардеп отметил, что он подал в Верховную Раду законопроект о том, что мужчины-студенты в возрасте более 30 лет и получающие второе образование потеряли возможность отсрочки от мобилизации, поскольку, по его мнению, это лишь лазейка во избежание призыва в ВСУ. Нардеп отметил, что это также будет касаться и мужчин, поступивших в университеты в 2022 году.

"Я предложил, чтобы люди, которые учатся в последовательных видах образования, имели право на отсрочку. А те, кто поступил на второе-третье-четвертое высшее образование после 30 лет, таким правом на отсрочку воспользоваться не могли", — сказал он.

Напомним, в Украине за последнюю неделю изменился ряд приказов о мобилизации во время действия военного положения.

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