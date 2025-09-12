- Дата публикации
В Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог — источник в Генштабе
Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым нужна высокоскоростная передача данных.
Во время объявленной в Украине воздушной тревоги могут выключать сети мобильной связи или значительно замедлять мобильный интернет.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в Генштабе.
Применение таких мер военные объясняют необходимостью противодействовать определенным типам российских беспилотников, которым требуется высокоскоростная передача данных. В частности, речь идет о вражеских дронах, оснащенных камерами.
«Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV», — отмечает источник в Генштабе.
При этом военные отметили, что пока хватает мер, которые противодействуют использованию Россией украинской мобильной сети для навигации дронов. Однако в будущем эта ситуация может измениться.
Напомним, ранее в украинской военной разведке сообщили, что государство-агрессор использует новый беспилотник, который оснащен LTE-связью с возможностью удаленного управления. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон или как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.