В Украине могут отключать мобильную связь во время воздушных тревог — источник в Генштабе

Такие меры могут понадобиться для противодействия беспилотникам, которым нужна высокоскоростная передача данных.

Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН

Во время объявленной в Украине воздушной тревоги могут выключать сети мобильной связи или значительно замедлять мобильный интернет.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник в Генштабе.

Применение таких мер военные объясняют необходимостью противодействовать определенным типам российских беспилотников, которым требуется высокоскоростная передача данных. В частности, речь идет о вражеских дронах, оснащенных камерами.

«Возможно, целесообразно в некоторых случаях применять уменьшение скорости мобильного интернета для ограничения работы именно БПЛА в режиме FPV», — отмечает источник в Генштабе.

При этом военные отметили, что пока хватает мер, которые противодействуют использованию Россией украинской мобильной сети для навигации дронов. Однако в будущем эта ситуация может измениться.

Напомним, ранее в украинской военной разведке сообщили, что государство-агрессор использует новый беспилотник, который оснащен LTE-связью с возможностью удаленного управления. Он может использоваться как разведывательный или ударный дрон или как ложная цель для перегрузки украинской ПВО.

