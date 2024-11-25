В Украине могут отменить графики отключения света: когда и при каких условиях это произойдет

На применение или отмену ограничений в частности влияют вражеские обстрелы и погодные условия.

В Украине могут быть отменены графики отключения электроэнергии. Это может произойти уже к концу этой недели.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По прогнозам, мощный антициклон, поступивший в Украину, быстро пройдет, затем снова заснежит, но существенных отрицательных температур не будет. Это позволит отказаться от использования графиков уже в конце недели.

Напомним, сегодня, 25 ноября, в Украине будут снова действовать графики отключений света. По указанию "Укрэнерго" графики применяются с 14:00 до 20:00.

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