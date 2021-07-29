В Украине могут отменить обязательное ношение масок: в Минздраве назвали условие

В Украине могут отменить обязательное ношение масок: в Минздраве назвали условие

По словам Кузина, риск передачи инфекции должен быть снижен до минимума.

Отмена обязательного ношения масок в Украине возможна. Однако для этого большая часть населения должна быть вакцинирована.

Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

"Мы можем рассматривать только тогда, когда большая часть населения вакцинирована и когда есть гарантия, что ни один человек, снимая маску в общественном месте или месте скопления людей, не рискует передать инфекцию", — отметил он.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 29 июля зафиксировано 846 новых подтвержденных случаев коронавируса . В течение суток от COVID-19 умерло 25 человек, еще 510 человек выздоровели.

. В течение суток от COVID-19 умерло человек, еще человек выздоровели. За прошедшие сутки в Украине 143 534 человека вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы — 57 747 человек. С начала прививочной кампании привито 3 350 502 человека.

человека против COVID-19. получили человек С начала прививочной кампании До конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Этого должно хватить для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

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