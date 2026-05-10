ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Статус УБД в Украине: в каких случаях его могут отменить

В Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД и государственных льгот по ряду причин, предусмотренных законом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Статус УБД в Украине: в каких случаях его могут отменить

Статус УБД в Украине

В Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД, а также государственных льгот и социальных гарантий. Закон предусматривает несколько оснований для решения, которые остаются актуальными и в мае 2026 года.

Об этом свидетельствует порядок предоставления и отмены статуса регулируемого постановлением Кабинета министров №203.

За что могут лишить статуса УБД

Согласно действующим правилам, статус участника боевых действий могут аннулировать в случае осуждения за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, предоставление ложных данных по участию в боевых действиях, добровольного отказа от статуса или самовольного ухода из воинской части или дезертирства.

В случаях СЗЧ или дезертирства военнослужащий также лишается права на все социальные льготы, предусмотренные для УБД.

Какие льготы могут отменить

После аннулирования статуса человек может лишиться ряда государственных гарантий, среди которых:

  • 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

  • право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;

  • льготный проезд в общественном транспорте;

  • преимущества при трудоустройстве;

  • повышены пенсионные выплаты.

Кто принимает решение

Окончательное решение о лишении статуса УБД принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.

В каждом случае производится отдельное рассмотрение документов и обстоятельств.

Напомним, в Украине 1,5 млн. мужчин игнорируют обновление данных. Именно столько мужчин призывного возраста не обновляют военно-учетные данные, что является нарушением закона.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie