Статус УБД в Украине: в каких случаях его могут отменить

Статус УБД в Украине

В Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД, а также государственных льгот и социальных гарантий. Закон предусматривает несколько оснований для решения, которые остаются актуальными и в мае 2026 года.

Об этом свидетельствует порядок предоставления и отмены статуса регулируемого постановлением Кабинета министров №203.

За что могут лишить статуса УБД

Согласно действующим правилам, статус участника боевых действий могут аннулировать в случае осуждения за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, предоставление ложных данных по участию в боевых действиях, добровольного отказа от статуса или самовольного ухода из воинской части или дезертирства.

В случаях СЗЧ или дезертирства военнослужащий также лишается права на все социальные льготы, предусмотренные для УБД.

Какие льготы могут отменить

После аннулирования статуса человек может лишиться ряда государственных гарантий, среди которых:

75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;

льготный проезд в общественном транспорте;

преимущества при трудоустройстве;

повышены пенсионные выплаты.

Кто принимает решение

Окончательное решение о лишении статуса УБД принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.

В каждом случае производится отдельное рассмотрение документов и обстоятельств.

