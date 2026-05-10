Статус УБД в Украине: в каких случаях его могут отменить
В Украине участников боевых действий могут лишить статуса УБД, а также государственных льгот и социальных гарантий. Закон предусматривает несколько оснований для решения, которые остаются актуальными и в мае 2026 года.
Об этом свидетельствует порядок предоставления и отмены статуса регулируемого постановлением Кабинета министров №203.
За что могут лишить статуса УБД
Согласно действующим правилам, статус участника боевых действий могут аннулировать в случае осуждения за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, предоставление ложных данных по участию в боевых действиях, добровольного отказа от статуса или самовольного ухода из воинской части или дезертирства.
В случаях СЗЧ или дезертирства военнослужащий также лишается права на все социальные льготы, предусмотренные для УБД.
Какие льготы могут отменить
После аннулирования статуса человек может лишиться ряда государственных гарантий, среди которых:
75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;
право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;
льготный проезд в общественном транспорте;
преимущества при трудоустройстве;
повышены пенсионные выплаты.
Кто принимает решение
Окончательное решение о лишении статуса УБД принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов Украины.
В каждом случае производится отдельное рассмотрение документов и обстоятельств.
Напомним, в Украине 1,5 млн. мужчин игнорируют обновление данных. Именно столько мужчин призывного возраста не обновляют военно-учетные данные, что является нарушением закона.