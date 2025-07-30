В Украине могут полностью запретить электронные сигареты: детали законопроекта

Электронные сигареты

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В Верховную Раду законопроект №13548, которым предлагается ввести полный запрет на продажу электронных сигарет в Украине. Его целью является защита здоровья населения Украины.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Почему запрет "электронок" важен

Опрос продемонстрировал:

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подростки 13-15 лет – 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% являются нынешними потребителями;

подростки 15-16 лет — половина имела опыт курения электронных сигарет, и 19% употребляли их за последние 30 дней.

В настоящее время существуют красноречивые доказательства, свидетельствующие о серьезных рисках для здоровья при употреблении электронных сигарет. Хотя этот продукт появился относительно недавно, специалисты установили факты ряда провоцируемых ими заболеваний. Более того, жидкости иногда производятся нелегально, а это ставит под сомнение качество состава и вызывает угрозу отравлений. Контрафактные вейпы часто содержат опасные примеси (например, витамин Е ацетат, вызванный вспышкой EVALI в США). Использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за тяжелых металлов и пластиков.

«Учитывая эти риски, существует настоятельная потребность на законодательном уровне запретить всю цепь обращения указанной продукции: от ввоза, производства до продаж и рекламы с целью эффективной защиты здоровья населения», заключают депутаты.

Учитывая вышесказанное, в Закон «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному воздействию на здоровье населения» предлагают внести новую статью о полном запрещении производства, торговли, импорта и экспорта электронных сигарет, заправочных контейнеров и соответствующих жидкостей.

Соответственно положения о лицензировании и обращении жидкостей для электронных сигарет и правовых оснований для их обращения из Закона «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и.

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Также депутаты предлагают установить ответственность за нарушение новых норм. В частности, рассматриваются штрафные санкции.

Ранее в Польше ввели запрет на продажу всех видов электронных сигарет несовершеннолетним и ограничив их использование, чтобы уберечь молодежь от вредных привычек.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая полностью запрещает продажу электронных сигарет и никотиновых паучей лицам, не достигшим совершеннолетия. Это значит, что для подростков «электронки» станут официально недоступными, а магазины обязаны будут размещать специальные предупреждения об этом запрете.