В Украине могут появиться иностранные офицеры: Зеленский подписал закон

Теперь в Украине разрешено иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии.

Об этом говорится в законе №12023, который 25 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Иностранцам и людям без гражданства разрешено подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией и нести военную службу на должностях офицерского состава.

Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:

законно ли человек находится на территории Украины;

привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие обстоятельства, которые могут помешать принять человека на военную службу по контракту.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла законопроект о порядке прохождения иностранцами военной службы по контракту.

Новые правила прохождения военной службы для иностранцев!

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