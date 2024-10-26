Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине могут появиться иностранные офицеры: Зеленский подписал закон

В Украине могут появиться иностранные офицеры: Зеленский подписал закон

ВСУ на фронте / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Законом предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев.

Теперь в Украине разрешено иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии.

Об этом говорится в законе №12023, который 25 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Иностранцам и людям без гражданства разрешено подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией и нести военную службу на должностях офицерского состава.

Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:

  • законно ли человек находится на территории Украины;
  • привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
  • связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
  • другие обстоятельства, которые могут помешать принять человека на военную службу по контракту.

Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла законопроект о порядке прохождения иностранцами военной службы по контракту.

Новые правила прохождения военной службы для иностранцев!

Новые правила прохождения военной службы для иностранцев!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация