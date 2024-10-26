В Украине могут появиться иностранные офицеры: Зеленский подписал закон

Законом предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев.
Теперь в Украине разрешено иностранцам занимать офицерские должности в ВСУ и Нацгвардии.
Об этом говорится в законе №12023, который 25 октября подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Иностранцам и людям без гражданства разрешено подписывать контракты с Вооруженными силами Украины, Государственной спецслужбой транспорта и Национальной гвардией и нести военную службу на должностях офицерского состава.
Закон также предусматривает создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:
- законно ли человек находится на территории Украины;
- привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
- связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
- другие обстоятельства, которые могут помешать принять человека на военную службу по контракту.
Напомним, 10 октября Верховная Рада приняла законопроект о порядке прохождения иностранцами военной службы по контракту.
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