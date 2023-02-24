В Украине могут появиться новые правила декретного отпуска: что об этом известно

Если примут новый законопроект, то оба родителя смогут выйти на отдых по уходу за ребенком одновременно. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Новый проект закона №9018 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере социальных отпусков", если будет принят, предоставит обоим родителям одинаковые права на отдых по уходу за ребенком.

В пояснительной записке отмечается, что после принятия закона граждане Украины будут иметь индивидуальное право воспользоваться декретным отпуском при желании или, если он потребуется. Также они получат возможность распоряжаться временем отдыха по уходу за ребенком по своему усмотрению. То есть женщина сможет брать декретный отпуск отдельно от мужчины и одновременно с ним.

Предлагается давать такой декретный отпуск отцу и матери до достижения ребенком 3-летнего возраста. Главная цель нового проекта – обеспечить обоих родителей правом одновременно использовать термин. Однако будет также и один важный нюанс — из общего трехлетнего срока время, когда оба родителя выходят на отдых одновременно, не может превышать 4 месяцев.

Следует также отметить, если ребенок нуждается в домашнем уходе, то родители могут получить декретный отпуск без сохранения заработной платы до 8 лет. Однако это нужно подтвердить, предоставив работодателю медицинское заключение.

Благодаря таким изменениям на юридическом уровне будет дано определение понятиям "одинокая мать" и "одинокий отец", которые определяются после смерти одного из родителей, признания одного из родителей пропавшим без вести или получения решения суда о лишении родительских прав.